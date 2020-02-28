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موعد انطلاق قرعة الدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي اليوم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:43 م
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الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
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تنطلق قرعة الدوري الوروبي في دوره الـ16 اليوم الجمعة في تمام الـ2 ظهرًا، بعدما صعد 15 ناديًا إلى هذا الدور والتخطي الدور الـ32، الذي شهد مفاجآت كبيرة أبرزها خروج أرسنال.

الدوري الأوروبي

وتقام مبارايات الدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي في الـ21 من شهر مارس المقبل بالذهاب، على أن تقام مباريات الإياب في الـ19 من الشهر نفسه.

مباراة مؤجلة

وأجل الاتحاد الأوروبي، مباراة ريد بول سالزبورج النمساوى ضد اينتراخت فرانكفورت الألمانى فى إياب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى والتى كان من المقرر اقامتها فى العاشرة مساء الخميس على ملعب "ريد بول آرينا".

الفرق المتأهلة والمغادرة

وخرج أياكس أمستردام الهولندي أمام فريق خيتافي الإسباني، فضلا عن سقوط آرسنال الإنجليزي أمام فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2 / 1 على ملعب "الإمارات"، فيما صعد مانشستر يونايتد الإنجليزى وإنتر ميلان الإيطالى وروما الإيطالى من التأهل لدور الـ 16.

الفرق المتأهلة

وتأهلت مجموعة من الفرق إلى الدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، وهم : "مانشستر يونايتد الإنجليزي - إنتر ميلان الإيطالي - روما الإيطالي - أولمبياكوس اليوناني - ولفرهامبتون الإنجليزي - باير ليفركوزن الألماني - فولفسبورج الألماني - شاختار دونيتسك الأوكراني - إشبيلية الإسباني - كوبنهاجن الدنماركي - خيتافي الإسباني - رينجرز الاسكتلندي - باشاك شهير التركي - بازل السويسري - لاسك لينز النمساوي".



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الكلمات المفتاحية

قرعة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي أولمبياكوس اليوناني

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