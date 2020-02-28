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تغطية حية "0-0"بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم 2020/2/28 في دوري أبطال إفريقيا live

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق الزمالك، نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2020.

وتقام مباراة الزمالك والترجي في استاد القاهرة الدولي، على أن يتواجه الفريقان يوم 6 من مارس المقبل في ملعب رادس بتونس لخوض لقاء الإياب.

تبدأ مباراة الزمالك والترجي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

تذاع مباراة الزمالك والترجي فضائيًا عبر قناة "بي إن سبورت "1"، وكذلك ستُنقل على التليفزيون المصري عبر التردد الأرضي للقناة الثانية.

يذكر أن الزمالك، استطاع أن يتوج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن ثاني في قطر خلال الأسبوعين الماضيين.
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