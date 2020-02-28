البورصة الصينية تسجل خسائر أسبوعية حادة

سجلت البورصة الصينية خسائر أسبوعية حادة بسبب انتشار فيروس كورونا، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 3.5 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الجمعة.





وارتفع العدد الإجمالي لمصابي الفيروس في الصين إلى 78.824 ألف حالة مؤكدة كما بلغ عدد الوفيات 2788 حالة حتى الآن، مع اكتشاف إصابات جديدة في دول مختلفة عبر كافة أنحاء العالم.





وأصدرت منظمة الصحة العالمية بالأمس تحذيراً لكافة الدول حول العالم، تطالبهم خلاله بالاستعداد لمكافحة فيروس الصين المميت.





وكانت الأسهم الصينية تمكنت من الصمود لبعض الوقت مع التدابير التحفيزية التي نفذتها البلاد في مسعى لمكافحة تداعيات الكورونا، مثل ضخ السيولة في الأسواق المالية وخفض تكاليف الاقتراض.





و تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 3.7 بالمائة ليهبط إلى مستوى 2880.3 نقطة، ليسجل خسائر 5.2 بالمائة في الأسبوع الجاري.





وعلى الصعيد الشهري، سجل "شنغهاي المركب خسائر بنحو 3.2 بالمائة خلال فبراير.





وانخفض مؤشر "سي.إس.آي" اليوم بنحو 3.5 بالمائة، ليسجل مستوى 3940.05 نقطة.





واستقر سعر اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0286 يوان.