والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

وجه والد مهاجم ​كريستال بالاس الإنجليزي​، ​ألكسندر سورلوث​، ​نصيحة إلى فريق ريال مدريد​ الإسباني على التحرك من أجل التعاقد مع نجله.





ويلعب سورلوث مع نادي ترابزون سبور التركي على سبيل الإعارة هذا الموسم، وقد أدى أداؤه إلى انضمام النرويجي الدولي إلى اهتمامات ريال مدريد في الأيام الأخيرة.





وعندما سئل عن الموضوع، كان والد اللاعب، جوران، مصراً على ما يجب أن يفعله ريال مدريد. وقال في هذا المجال: "ريال مدريد يحتاج لألكسندر ليفوز على ​برشلونة​ (الموسم المقبل)".





ولم يستبعد ​روي هودجسون​، مدرب كريستال بالاس، تسليم سورلوث مكانه في تشكيلة الفريق الموسم المقبل.