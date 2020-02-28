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بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora تايم سبورت

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة في تمام السادسة مساءا في استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي من محمد بركات.

و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.
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