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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر GOAL ZAMALEK يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يشهد استاد القاهرة مواجهة من العيار الثقيل ، عندما يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للزمالك امام الترجي التونسي اليوم

من المنتظر ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – محمد اوناجم

 

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يبحث عن فوز مطمئن قبل مباراة العودة

يبحث فريق الزمالك في مباراة اليوم عن تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة ان مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك نظرا لان الفريق التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه عقب الخسارة في السوبر الافريقي من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجاري في المباراة التي أقيمت بقطر، وهو نفس الدافع الذي يجعل مباراة اليوم صعبة علي أبناء ميت عقبة حيث حضر الفريق التونسي الي القاهرة ويضع الثأر من الزمالك امام عينه، لتصبح المباراة ثأر للترجي ومفتاح العبور للزمالك.
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