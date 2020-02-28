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إقبال على شعبتي الغزل والنسيج ومدني بانتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"
الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:37 م
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آيات عامر - أسماء قورة تصوير عبير أحمد
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تشهد انتخابات التجديد النصفى على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة المهندسين ومقاعد النقابة الفرعية، والتي تجري اليوم الجمعة بأرض المعارض، إقبالا ملحوظا منذ ساعاتها الأولى.
وجاءت شعبتا الغزل والنسيج ومدني الأكثر مشاركة خلال الساعات الأولى من الانتخابات، فيما كان أكثر الناخبين من متوسطي وكبار السن.
وتجرى الانتخابات في جو أسري تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر من العاشرة صباح اليوم الجمعة وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه.
ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.
فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن.
فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.
هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا في كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
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