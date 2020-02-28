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موعد قرعة الدوري الاوروبي اليوم الجمعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:34 م
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موعد قرعة الدوري الاوروبي
موعد قرعة الدوري الاوروبي
وكالات
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ستجرى اليوم الجمعة قرعة الدور الـ16 من بطولة ​الدوري الاوروبي​ في تمام الساعة الثانية بظهرا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت السعودية.

وتاهل أمس الخميس 16 فريقا لمواصلة الطريق في بطولة دوري الاتحاد الأوروبي وكانت هي:

روما - الإنتر - رينجيرز - فرانكفورت أو سالزوبورغ - لاسك - باشاك شاهير - إشبيلية - ليفركوزن - بازل - مانشستر يونايتد - فولفسبورغ - وولفرهامبتون - أولمبياكوس - شاختار - خيتافي - كوبنهاغن.

وجاء أبرز الغائبين هو نادي أرسنال وصيف النسخة الماضية الذي خرج على يد نادي أولمبياكوس بعد الخسارة إيابا بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب الامارات، رغم فوزه ذهابا في اليونان بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

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