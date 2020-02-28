عقب صلاة الجمعة.. استمرار توافد المهندسين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي

يواصل أعضاء نقابة المهندسين المصرية، التوافد للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين للإدلاء بأصواتهم على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين، ومقاعد النقابات الفرعية، وذلك عقب فتح باب التصويت بعد شعائر صلاة الجمعة.



ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.



فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.



هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.



وتستمر اللجنة في تلقي أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الإنتخاب حتي السابعة مساءا وحتي الإنتهاء من الإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد حصرهم والتحقق من أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة، بإشراف قضائي كامل.



وتجري الانتخابات بالطريق المباشر وبالإقتراع السري، ويختار كل ناخب حسب شعبته عدد مرشحي مجالس الشعب بمجلس النقابة العامة.

