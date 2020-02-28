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وفد سياحي ألماني يزور المناطق الاثرية في المنيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:32 م
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الوفد الألماني
الوفد الألماني
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا من دولة ألمانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحي خلال عام 2019 شهد موسما قويًا وناجحًا، موضحًا أن منطقة تل العمارنة جاءت في المرتبة الأولى كوجهه للزائرين، ثم منطقة البهنسا، ثم بني حسن في المركز الثالث، مؤكدًا دخول منطقة البهنسا كمقصد سياحي هام لنمط السياحة الدينية لأول مرة واحتلالها المركز الثاني.
وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

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مصر القديمة بوابة الفجر الوفد الألماني المنيا الفجر السياحة ألمانيا

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