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نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق: قطبي إسبانيا لن يفوزا بدوري الأبطال

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه الألماني بيرند شوستر نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق صدمة لقطبي إسبانيا بعد أن استبعدهما من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.


وقال شوستر في تصريحات صحفية:"الشوط الأول كان تكتيكيا للغاية ولم يرغب أي فريق في أن تهتز شباكه ومع تقدم ريال مدريد بهدف دون رد، اعتقدنا انه أراد الفوز لكن كان أمامه فريق به العديد من الخيارات على مقاعد البدلاء".


وعن دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي برحيم ستيرلينج في الشوط الثاني، علق شوستر قائلاً :"ستيرلينج قادم من إصابة لكنه لاعب قد يسبب الضرر، الدفع به منح شيئا لفريقه".


وعن مباراة الملكي المقبلة أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا، قال شوستر:" مواجهة دوري أبطال أوروبا لن تؤثر على الكلاسيكو، هذه مباراة مختلفة".


وأضاف:"لدي رغبة في مشاهدة هذه المباراة لكننا في مرحلة من الموسم يكفي فيها التعادل وهذا لا أحبه، الفريقان بهما مشكلات وسنرى ما سيحدث، رغم أن من يلعب على أرضه تكون له الأفضلية قليلا".


وتابع:"بشكل عام نحن نشاهد موسماً ضعيفاً ولا أعتقد أننا سنرى بطلا إسبانيا في دوري أبطال أوروبا، لم نكن نؤمن ببايرن ميونخ منذ فترة والآن هو جيد للغاية".


واختتم شوستر تصريحاته قائلاً:"المشكلة أن ريال مدريد يفتقد رأس حربة منذ عامين منذ أن رحل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس".

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