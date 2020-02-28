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بمحاضرة فيديو...الأهلي يُنهي استعداداته عصرًا لمواجهة صن داونز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:28 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشمل التدريبات جلسة خاصة من فايلر مع اللاعبين بالفيديو، من أجل الإطلاع على نقاط القوة والضعف في المنافس قبل مواجهتهم المرتقبة.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني، قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر مغلق اليوم، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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