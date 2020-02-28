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عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:13 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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كعادته دائماً في كل حفل جديد يؤكد مساعيه لتقديم مسرح غنائي متطور للعالم العربي، ويُبهر الجميع بكل جديد ومختلف يُقدمه في كل حفل بشكل أكثر تميزاً عن الحفل الذي يسبقه، لإمتاع جمهوره الذي يتسابق لشراء تذاكر حفلاته بمجرد الإعلان عنها، وذلك مع عدم اعتماده على الغناء فقط في الحفل بل بتقديم أيضاً فقرات أخرى تخلل الحفل ، تحقق الإبهار والإبتكارفي أبهى صوره ولذا تُسجل حفلات الفنان الدولي تامر حسني أكبر حضور جماهيري، ويصبح الأكثر طلباً في حفلات مصر والخليج.


قدم أمس الفنان تامر حسني، حفلاً من أضخم حفلات جده على هامش أكبر الفعاليات بالمملكة العربية السعودية "مهرجان JTTX الموسيقي" وذلك وسط حضور 100 ألف من الشعب السعودي، غنى حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه أبرزها، حلو المكان، كفاياك أعذار، ناسيني ليه، ارجعلي، ميحرمنيش منك، 100 وش، وغيرهم مع تفاعل وهتافات هزت مكان الحفل.

أدهش حسني، الجمهور باستعراضات مُبهرة وسط فرقة مُحترفة على المسرح، كما عزف أثناء غنائه على الجيتار الكهربائي وسط لوحة فنية استعراضية.

واستضاف حسني، النجم العالمي إيكون على مسرح حفله وقدما سوياً أغنيهم الشهيرة Welcome to the life.

ويعود تامر خلال الدقائق المُقبلة إلى القاهرة استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي لزد بارك في الشيخ زايد، كما يحيا أيضًا في نفس اليوم حفل زفاف بأحد الفنادق الضخمة بالقاهرة.

وفي سياق آخر تستعد الكويت لاستقبال كبار نجوم مصر والوطن العربي، لإحيائهم مهرجان KMT في حلبة السيارات بعريفجان تحت رعاية "روتانا" والذي تبدأ فعالياته يوم 5 مارس المقبل حتى يوم 14 مارس WOW وذلك بمدينة الكويت لرياضة المحركات على مسرح.

وتبدأ أولى فعاليات المهرجان يوم الخميس 5 مارس مع الفنان تامر حسني، مُمثلاً مصر بالمهرجان حيث يقدم به مجموعة كبيرة من أبرز الأغاني، ومن المؤكد ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
عزف واستعراضات ومشاركة "إيكون".. تامر حسني "يولع الدنيا" أمام 100 ألف بحفل جده
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