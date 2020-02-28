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وزير الاتصالات يبحث مع سفير كوت ديفوار تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:18 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
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التقى الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع  تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التحول الرقمي.


وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على كافة الأصعدة خاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تم مناقشة تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي شهد توقيعها رؤساء الجمهورية في كلا البلدين خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبيدجان في أبريل الماضي، ووقعها  طلعت مع نظيره وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري؛ حيث نصت مذكرة التفاهم على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وكوت ديفوار في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وانشاء المناطق التكنولوجية.

 
كما تناول اللقاء تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وفقا لمذكرة التفاهم في مجال دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وبناء قدرات فرق إدارة الحاضنات ومسرعات الشركات الناشئة التكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون في تنمية المهارات الرقمية للشباب في التكنولوجيات المتقدمة والتي من أبرزها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وسلسلة الكتل وانترنت الأشياء والجيل الخامس، بالإضافة إلى مشاركة الشباب الإيفواري في المبادرة الرئاسية المصرية “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية” والتي تهدف الى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.

هذا وقد ناقش اللقاء أيضا آليات دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التحول الرقمي من خلال نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجال الهوية الرقمية بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للاتصالات لجمهورية كوت ديفوار، والتعاون في تيسير تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية.

وفي ختام اللقاء وجه السفير دعوة للمشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الذي تستضيفه كوت ديفوار خلال الفترة من 10 الى 28 أغسطس المقبل.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات مؤتمر البريد العالمي كوت ديفوار سفير كوت ديفوار

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