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استمرار حبس عاطل 15 يوما لشروعه في قتل زوجته

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:16 م
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متهم
متهم
داليا عادل
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جددت جنح 15 مايو، حبس عامل شرع في قتل زوجته بطعنه في الصدر لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي المقدم مصطفى عبدالعال، رئيس مباحث 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بقيام عامل بمحاولة قتل زوجته لشكه في سلوكها.

وانتقل أحمد الحسيني، وإسلام الدكروري، معاونا مباحث القسم، إلى منطقة الزرايب بنطاق دائرة القسم وبالفحص تبين قيام عامل بطعن زوجته بسكين وفر هاربًا,

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المجني عليها إلى مستشفى القصر العيني لعلاجها.

ووجه العميد أيمن عبدالفتاح، مفتش فرقة حلوان، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجاني ومن خلال تتبع خط سير المتهم وتفريغ الكاميرات واستخدام التقنيات الحديثة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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