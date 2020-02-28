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١٨ مارس.. كلية طب حلوان تنظم مؤتمرها الأول

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تنظم كلية الطب بجامعة حلوان، المؤتمر السنوي الدولي الأول لكلية الطب، بالتعاون مع جامعة موي الكينية بعنوان سلامة المريض، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نواب رئيس الجامعة.

ويقام المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد مهدي : أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمي في مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المحيط.

وأوضح الدكتور محمد القصاص سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام سوف يقام تحت شعار "سلامة المريض"، حيث سيتم مناقشة احتياطات وإجراءات سلامة المرضى في مختلف التخصصات الطبية، وذلك بمشاركة معظم الأقسام بكلية الطب جامعة حلوان، حيث تعد سلامة المريض أمرًا ضروريا وحيويًا في الممارسة الطبية باختلاف تخصصاتها.

وعلى هامش المؤتمر ستقام أنشطة طلابية لطلاب كلية الطب لتبادل الخبرات والمهارات، والتسجيل من خلال هذا الرابط:-
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfxO10fzA6wPrqNJpgiLHEEXVke_i5xNIHNu46lZ-y3UCooBAviewform?usp=sf_link

وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020، ويستمر إلى الخميس الموافق 19 مارس بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.
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الكلمات المفتاحية

كلية الطب جامعة حلوان بوابة الفجر الفجر الطب الجامعات

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