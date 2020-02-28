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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الرجاء اليوم NOW

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لخوض مباراة قوية ونارية ضد مازيمبي الكونغولي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الرجاء نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب دور الثمانية، وسط آمال كبيرة من جماهيره في حصد بطاقة نصف النهائي من ملعبه.

وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي، لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة متخلفًا بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي تأهل كأول للمجموعة، بينما صعد فريق مازيمبي الكونغولي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 14 نقاط، على حساب الزمالك صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الرجاء ضد مازيمبي الكونغولي
وتُقام مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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