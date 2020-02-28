جامعة القاهرة تختتم معرض الملابس الثالث المجاني للطلاب خلال فبراير

اختتمت جامعة القاهرة، أمس الخميس، معرض الملابس الثالث للطلاب بالمجان خلال شهر فبراير، وذلك بالتعاون مع نادي روتاري الكرنك، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حيث استمر المعرض على مدار يومين بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن خلال شهر فبراير عن افتتاح معرض ملابس للطالبات بالمدينة الجامعية وآخر بقاعة الامتحانات، وقال إن الجامعة تقيم عدة معارض ملابس للطلاب مجانًا أو بأسعار رمزية، في إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب مجانا وبأسعار رمزية.