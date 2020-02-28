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كورة لايف MATCH WEE مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الرجاء LIVE

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرجاء الرياضي المغربي، مساء الجمعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف النادي المغربي نظيره الكونغولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس».

الرجاء الرياضي تأهل لدور ربع النهائي كثاني المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الترجي التونسي متصدر المجموعة الذي تصدر بفارق الأهداف فقط.

أما فريق مازيمبي فكان متميزًا في دور المجموعات، حيث تأهل لربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالكالمصري صاحب المركز الثاني بـ 9 نقاط.

ويسعى فريق الرجاء لتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة على حساب مازيمبي، قبل مباراة الإياب التي ستقام في ملعب مازيمبي المرعب، في الـ 7 من شهر مارس المقبل.

موعد مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا
تقام مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا
تقام مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس».

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا
تذاع مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، والرياضية تي إن تي إتش دي.

معلق مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا
يعلق على مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، جواد بدة.
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