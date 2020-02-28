الأمير عباس حلمي يزور نجع حمادي لتفقد قصر البرنس

زار الأمير عباس حلمي، صباح اليوم الجمعة، مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على رأس وفد مكون من 20 فردًا من أعضاء جمعية أصدقاء متحف المنيل، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والتراثية.





واستهل الوفد، زيارة دير الأنبا بضابا، غرب مدينة نجع حمادي، ثم سيتوجه إلى متحف الأمير يوسف كمال، ثم نادي الزراعيين، ومن المقرر أن يزور ساحة أبو الوفاء الشرقاوي.



وتأتي زيارة الوفد إلى نجع حمادي، ضمن برنامج زيارة أعضاء جمعية أصدقاء متحف المنيل لزيارة الأماكن الثقافية والتراثية بالأقصر وقنا.



والأمير عباس حلمي بن الأمير محمد عبد المنعم بن الخديوي عباس حلمي الثاني بن الخديوي توفيق بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير، هو أحد أفراد أسرة محمد عليّ باشا الكبير المقيمين فى مصر، وعمل فترة في البورصة فى فرنسا وعاد لمصر ليعمل فى نفس المجال، وهو معروف بشغفه بالفنون والتراث والآثار.



وتعد زيارته لمجموعة الأمير يوسف كمال هي الزيارة الأولى لأحد أفراد أسرة محمد عليّ للموقع الأثري، منذ قيام ثورة 1952، ومصادرة أملّاك الأمير يوسف كمال البالغة 16 ألف فدان، ونفيه إلى النمسا من مجلس قيادة ثورة 1952، إلى أن توفي بمدينة استروبل.