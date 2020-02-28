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'الأعلى للإعلام' ينعى رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:44 م
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الكاتب الراحل عزت بدوي
الكاتب الراحل عزت بدوي
ميسون أبو الحسن
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير عزت بدوي رئيس مجلس ادارة دار الهلال ورئيس تحرير المصور الأسبق، الذي وافته المنية، مساء أمس الخميس. 

وقال المجلس في بيان له، إن الراحل كان واحدًا من الكُتاب أصحاب الآداء الهادئ، ونجح في أن يكون صوتًا متزنا يحافظ على ثوابت الوطن ويقدره الجميع.

 وأضاق المجلس أن الكاتب الصحفى الكبير يعد أحد الأعمدة المهمة في تاريخ مؤسسة دار الهلال التي رأس مجلس إدارتها، بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة المصور، بعد تاريخ طويل من العطاء المهني.

وأكد المجلس أن جنازة الفقيد تُشيع اليوم من مسجد الرحمن عقب صلاة الجمعة، ويقام العزاء غدًا السبت بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
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