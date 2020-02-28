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وزير الأوقاف عن انتشار الأوبئة: "الجأوا إلى الله"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:42 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك آيات كونية تحدث مثل الزلازل والبراكين والأوبئة، منوها بأن حدوث هذه الظواهر ليس مرتبط بالدين، وليست أمر انتقامي من الله كما يروج البعض، معقبا: "حاشا أن ينتقم الله من خلقه".

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرحمن بالشرقية، اليوم الجمعة، إلى أنه لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشددا على ضرورة ألا نستقي المعلومات من مصادر غير موثوقة، حتى لا نحدث بلبلة.

وأضاف وزير الأوقاف، أن حدوث مثل هذه الظواهر هي تنبيها وإنذارا للرجوع إلى الله، وليس انتقاما، مؤكدا أن الأمر ليس مرتبطا بالكفر أو الإيمان وإنما هي عظات كونية، مشددا على ضرورة العودة إلى الله، حيث أن رفع البلاء يتطلب اللجوء إلى الله.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف كورونا الفجر الشرقية

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