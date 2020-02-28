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وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي كالشمعة تحترق لتضيىء لمن حولها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:28 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رجب شهر محرم، وفيه نشتم رائحة شهر رمضان، موضحا أن شهري رجب وشعبان هما تهيئة لنا لاستقبال الشهر الكريم.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرحمن بالشرقية، اليوم الجمعة، إلى أن العمل الصالح يشمل كل أبواب الخير، وكل الأعمال التي تنفع غيرنا، وليس فقط الصوم والصلاة والزكاة، موضحا أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الخير.

وأضاف، أن المؤمن الحقيقي يكون كالشمعة، قد تحترق لتضيىء لمن حولها، متابعا أن أفضل أنواع البشر هم من تقضى حاجة الناس على أيديهم.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف خطبة الجمعة بوابة الفجر الفجر

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