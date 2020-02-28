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يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة 28-2-2020

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي الزمالك والترجي التونسي مساء اليوم 28 من فبراير على ارض ستاد القاهرة الدولي في منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ونتابع مباراة الزمالك اليوم من موقع كورة اون حصريا يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة اليوم alzamalik vs altarajiy عبر رابط البث المجاني koraon حصريا.


مشاهدة مباراة الزمالك والترجي دوري أبطال أفريقيا
يمكن مشاهدة مباراة الزمالك مع فريق الترجي التونسي حصريا من خلال موقع كورة اون في تغطية مباشرة لايف في منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال الأفريقي فى لقاء من الصعب التوقع بنتيجته حيث تقام المباراة التى تجمع الفريقين على ارض ملعب القاهرة الدولى يمكن مشاهدة مباريات اليوم من رابط koraon مباشر بجودة عالية.

 
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر
يلا كورة مباشر مباراة الزمالك اليوم في دورى الابطال الافريقي حصريا حيث يقدم موقع كورة اون خدمة البث المباشر المجاني لمتابعى كرة القدم الافريقية والعربية في متابعة شاملة لمباريات دوري أبطال أفريقيا حيث ننقل اللقاء في بث حي لحظة بلحطة من رابط koraon مباشر بافضل صورة وصوت في نقل حصري لمباراة الزمالك اليوم في  بث مباشر مباريات اليوم مجانا.

يطولة دوري أبطال أفريقيا – الدور ربع نهائي
مباراة الزمالك ضد الترجي
alzamalik vs altarajiy
الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي في أهم مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
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