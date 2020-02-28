إصابة 40 فلسطينيا عقب اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس





أصيب 40 فلسطينيا بينهم طفل بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي إثر قيام الاحتلال باقتحام جبل العرمة جنوب نابلس.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية القول، إن 40 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذي اطلقته جنود الاحتلال، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة جبل العرمة.





فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر بأنها نقلت طفلا 16 عاما جراء إصابته برصاصة في الظهر خلال المواجهات الدائرة .





وأوضحت الوكالة، أن المواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وأن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم.





وفي السياق، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء وصوب منازل ومحلات الفلسطينيين، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين الذين خرجوا لحماية منازلهم وممتلكاتهم.



