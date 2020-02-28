"مش عايزة رجالة تنام جنبي".. 4 تصريحات جريئة لـ" شيرين رضا"

مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزى



في الساعات الأخيرة، وفى لقاء للفنانة شيرين رضا مع برنامج Be my guest، أدلت بتصريح صادم، حيث قالت شيرين في مقطع فيديو قصير قبل عرض الحلقة تم نشره على انستجرام:" أنا مش بدور على أي علاقة أنا عندى علاقات كتير في حياتى كفاية بالنسبالى، مش عايزة واحد ينام جنبي في السرير ويبقى اسمه جوزى".





نفسي أقدم دور راقصة شعبية



وفي نهاية 2019 كان لها تصريح غريب، فكشفت أنها تتمنى تقديم دور راقصة في أفراح شعبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون بمثابة تحد ستحاول أن تتغلب عليه.



وأضافت: "نفسي يتعرض علي شخصية رقاصة في أفراح شعبية، وقالت إنها ستدخل في تحد كبير حتى تنجح في تقديمها بصورة حقيقية".



وتابعت: "الرقاصة الشعبية بعيدة أوي عني، زيها زي دور (صفية) في فيلم (فوتو كوبي)، وكانت هي كمان بعيدة أوي عني، ومختلفة تماما"، مضيفة: "أنا مش شعبية ومش رقاصة وشكلي أجنبية".





إيه الحيوان اللي محرم أكله لأنه بيأكل من الزبالة



وأغسطس 2019 كان متابعيها على السوشيال ميديا على موعد مع رسائلها الغريبة، وذلك عندما تسائلت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، حول ماهية الحيوان المُحرم تناول لحمه لأنه يأكل من القمامة، مرفقة صورة بعض الخراف.



ونشرت رضا، صورة لخراف ومواشي تتواجد وسط القمامة وتأكل منها، وعلقت عليها: "يا تري إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بيأكل من الزبالة".



وأثارت التغريدة غضب جمهور السوشيال ميديا، وحصدت كمية كبيرة من السخرية والتهكم، حيث اعتبروا حديث رضا اعتراضا على الأحكام الربانية، فيما حاول البعض إيضاح الأمر لها بأن سبب تحريم أكل لحم الخنازير ليس لأنها تأكل من القمامة وحسب، وبدأ في شرح السبب، بينما هاجمها آخرون بشدة ووصل الأمر إلى حد السب.



شيرين عن الهضبة: هنفضل في حياة بعض



وكان من بين تصريحاتها الجريئة بشأن طليقها عمرو دياب، إعترافها بأنها مازالت تحبه، عندما قالت: "عمرو دياب أبو بنتي وصديقي، وهيفضل طول عمره في حياتى طول عمرنا هنفضل في حياة بعض، وبحبه وبحترمه، ولو طلب مني أي حاجة ولو في مقدرتي أعملها أكيد هعملها".



تصدرت الفنانة شيرين رضا خلال الساعات الأخيرة، تريندات موقع البحث الشهير "جوجل" بسبب تصريحها حول الرجال، ولكن لم يكن هذا التصريح هو الوحيد الذي أشعل الجدل حول الفنانة، فلها عدة تصريحات غريبة من آن لآخر.