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تحرير 5541 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:09 م
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المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5541 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين ضبط 2173 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 96 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 15 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة "موقف عشوائي، 44 مخالفة شروط الترخيص، 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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