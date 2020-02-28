تحرير 5541 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5541 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين ضبط 2173 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 96 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 15 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة "موقف عشوائي، 44 مخالفة شروط الترخيص، 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.