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"الاستثمار| تدرس منح المزيد من التسهيلات لتشجيع الشباب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:52 ص
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اثناء زيارة الدقهلية
اثناء زيارة الدقهلية
الفجر الاقتصادي
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قال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لديها توجه حقيقي وجاد لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح عبدالوهاب، أنه يتم إصدار قرارات بشأن تحديات المستثمرين وإيجاد حلول لها وهو ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمري المنيا والقليوبية.

جاء ذلك خلال الزيارة تم عقد اجتماع جمع بين المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل حل التحديات التي تواجه المشروعات المقامة بالمحافظة وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية المسؤولين عن ملف الاستثمار والمستثمرين.

وخلال اللقاء استعرض عدد من مستثمري المحافظة التحديات التي تواجه مشروعاتهم في القطاعات المختلفة، وقد أسفرت مناقشاتهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحافظ الدقهلية عن عدد من النقاط الإيجابية منها تأكيد رئيس هيئة الاستثمار على التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التي لا تزال هناك بينها وبين مستثمري المحافظة أمور عالقة تمهيدًا لتسويتها.

وردًا على طلبات بعض المستثمرين للحصول على أراضي جديدة بجمصة للتوسع في مشروعاتهم، أوضح عبدالوهاب، أن طرح الـ 108 أفدنة في جمصة خلال الفترة المقبلة سيسهم في تلبية رغبات بعض المستثمرين في التوسع في أنشطتهم.

وفيما يتعلق برغبة بعض المستثمرين في تيسير عملية تحصيل بعض الرسوم منهم بدلاً من السفر إلى القاهرة، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة آلية لتحصيل الرسوم في المحافظة تيسيرًا على بعض المستثمرين ونزولاً على رغبتهم.

وأضاف أنه تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالمحافظة مثل مشروعات تدوير المخلفات، صناعة الأعلاف الحيوانية، تصنيع إطارات السيارات.

وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالمحافظة بالنظر في القيمة الإيجارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، فقد أكد المستشار محمد عبدالوهاب والدكتور أيمن مختار أنه جاري العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه سيتم التواصل مع كافة الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو الاستماع لمختلف التحديات لإيجاد حلول لها، وأنه يتم عقد لقاءات دورية بالمحافظة للاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم.
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الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية الهيئة العامة للاستثمار المنطقة الصناعية بميت غمر

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