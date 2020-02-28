بسبب فيروس كورونا.. فيس بوك تعلن إلغاء مؤتمر المطورين F8

أعلنت شركة فيسبوك عن إلغاء عقد مؤتمرها الرسمي للمطورين F8 وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير حول العالم، ويعتبر هذا الإجراء وقائي.





وكان سيعقد المؤتمر خلال يومي 5-6 مايو القادم في مدينة سان خوسيه الأميركية، وستستعيض عنه فيس بوك بعقد جلسات صغيرة على مستوى محلي وبث المحتوى عبر الفيديو لجمهور أوسع بدلاً من حضوره في نفس القاعة.





وأشارت الشركة إلى أن قرارها هذا جاء نتيجة وضعها صحة المطورين والموظفين والجميع كأولوية قصوى لديها، وا عتزمت قيسبوك التبرع بمبلغ 500 ألف دولار للمساعدة في الأبحاث التي تؤدي لعلاج المرض.



