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البورصات الأوروبية تواصل التراجع اليوم الجمعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:38 ص
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البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية
وكالات
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واصلت البورصات الأوروبية التراجع خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، لتخسر نحو 3 بالمئة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008.

ودخل المؤشر مستويات تصحيح يوم الخميس، إذ انخفض عشرة بالمئة عن ذروة سجلها في الآونة الأخيرة، بجانب أسواق الولايات المتحدة وآسيا.

وأعلنت أربع دول أخرى أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع عدد الدول التي سجلت إصابات بخلاف الصين، مصدر تفشي الإصابات، إلى 55.

وارتفع معدل الوفيات في إيطاليا، أكثر دول أوروبا تضررا من كورونا، إلى 17 وزاد عدد المصابين بأكثر من 200 إلى 655.

ومن بين القطاعات الرئيسية، كانت قطاعات التعدين، والسفر والترفيه، والتكنولوجيا هي الأكبر انخفاضا لتتراجع بما يتراوح بين 3.8 بالمئة و4.1 بالمئة.
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وباء عالمي مؤشرات البورصات الأوروبية فيروس كورونا البورصات الأوروبية

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