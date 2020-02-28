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عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:39 ص
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بيت الله الحرام
بيت الله الحرام
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أنها في تنسيق مكثف ومستمر مع خطوط مصر للطيران، والخطوط الجوية السعودية، والطيران الخاص، ووزارة الحج السعودي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية والشركات السياحية، بحيث لا يضار أي مواطن مصري ماديا.

ويأتي ذلك في ضوء القرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي إطار حرص الوزارة على حقوق المعتمرين المصريين.

وأنشأت الوزارة، غرفة عمليات تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات في هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.
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وزارة السياحة والأثار رحلات العمرة تعليق العمرة السياحة الأثار السلطات السعوديه

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