بعد عرض أهلي جدة.. كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عرضا لتولى المهمة الفنية لفريق أهلي جدة خلال الفترة الماضية، ليقود الفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس.





وأكد كارتيرون، أنه لن يرحل عن الزمالك، لتدريب أهلي جدة السعودي، مشيرا إلى أن العرض السعودي جاء بعد ظهوري بشكل جيد معهم خلال الفترة الماضية وتحقيق بطولتي السوبر المصري والأفريقي".





وأشار مدرب الزمالك، إلى أنه يركز حاليا مع الزمالك، ومستمر داخل القلعة البيضاء، وننتظر دعم الجميع من الجماهير البيضاء من أجل الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقي الفريق الأبيض في السادسة مساء اليوم الجمعة، مع الترجي التونسي، على ستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.