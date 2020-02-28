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شاهد.. صورة السائح الصيني المتعافي من إصابة كورونا بمصر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:37 ص
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السائح الصيني
السائح الصيني
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، صورة للمواطن الصيني الذي كان حاملا لفيروس كورونا في مصر، بعد تعافيه التام، وخروجه من الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي في مصر، حيث غادر الحجر الصحي بعد قضائه فترة حضانة المرض.

وذكرت صفحة فضائية "العربية" على موقع التدوينات الصغير "تويتر" أن كوريا الجنوبية أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الألفين.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا إصابات كورونا

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