شاهد.. صورة السائح الصيني المتعافي من إصابة كورونا بمصر

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، صورة للمواطن الصيني الذي كان حاملا لفيروس كورونا في مصر، بعد تعافيه التام، وخروجه من الحجر الصحي.





وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي في مصر، حيث غادر الحجر الصحي بعد قضائه فترة حضانة المرض.





وذكرت صفحة فضائية "العربية" على موقع التدوينات الصغير "تويتر" أن كوريا الجنوبية أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الألفين.



