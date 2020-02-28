Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادال يتأهل لنصف نهائي بطولة أكابولكو للتنس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

نجح الإسباني رافائيل نادال، في التأهل لنصف نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بعدما تغلب على الكوري الجنوبي كوون سون وو.

 

وفاز نادال على منافسه الكوري بنتيجة 6-2 و6-1، ليحصل بذلك على بطاقة عبوره للمربع الذهبي بالبطولة، حيث سيواجه البلغاري جريجور ديميتروف.

 

وصعد ديميتروف لنصف النهائي بعدما أطاح بالسويسري ستان فافرينكا بنتيجة 6-4 و6-4.

 

أما مباراة نصف النهائي الأخرى، ستجمع بين الأمريكيين تايلور فريتز وجون إيسنر.

  

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ أقل من نصف ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 17 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. حرب نارية بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

10:51 ص

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

10:28 ص

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status