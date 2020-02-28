نادال يتأهل لنصف نهائي بطولة أكابولكو للتنس

نجح الإسباني رافائيل نادال، في التأهل لنصف نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بعدما تغلب على الكوري الجنوبي كوون سون وو.

وفاز نادال على منافسه الكوري بنتيجة 6-2 و6-1، ليحصل بذلك على بطاقة عبوره للمربع الذهبي بالبطولة، حيث سيواجه البلغاري جريجور ديميتروف.

وصعد ديميتروف لنصف النهائي بعدما أطاح بالسويسري ستان فافرينكا بنتيجة 6-4 و6-4.

أما مباراة نصف النهائي الأخرى، ستجمع بين الأمريكيين تايلور فريتز وجون إيسنر.