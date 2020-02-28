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نادال يتأهل لنصف نهائي بطولة أكابولكو للتنس
الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:27 ص
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الفجر الرياضي
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نجح الإسباني رافائيل نادال، في التأهل لنصف نهائي
بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بعدما تغلب على الكوري الجنوبي
كوون سون وو.
وفاز نادال على منافسه الكوري
بنتيجة 6-2 و6-1، ليحصل بذلك على بطاقة عبوره للمربع الذهبي بالبطولة، حيث سيواجه البلغاري
جريجور ديميتروف.
وصعد ديميتروف لنصف النهائي بعدما أطاح
بالسويسري ستان فافرينكا بنتيجة 6-4 و6-4.
أما مباراة نصف النهائي الأخرى، ستجمع بين
الأمريكيين تايلور فريتز وجون إيسنر.
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