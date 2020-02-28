بسبب كورونا.. تعديل جديد في مسيرة الشعلة الأولمبية

أكد المتحدث باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستقوم بإعلان تفاصيل جديدة بشأن مسيرة الشعلة الأولمبية، الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة، إنهم سيحاولون اختصار مسيرة الشعلة خوفا من انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، لكن التفاصيل الخاصة بذلك لم تنشر بعد.

وفي حديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمسيرة الشعلة، قال ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة "بالنسبة لمسيرة الشعلة الأولمبية وكما قال الرئيس التنفيذي للجنة موتو، فإننا سنعلن لكم السياسة الأساسية".

وأكد تاكايا، سياسة اللجنة المنظمة المتعلقة بالتفكير مليا في مدى ضرورة إقامة كل الأحداث المرتبطة بالدورة، مضيفا أن اللجنة ستتخذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الفيروس في كل ما تقوم به.

وسيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في أولمبيا اليونانية مهد الألعاب الأولمبية في 12 مارس/آذار المقبل، قبل جولتها في اليونان التي تستمر لمدة 7 أيام.

ورسميًا ستبدأ مسيرة الشعلة في اليابان في فوكوشيما، ثم تمر عبر جميع مقاطعات اليابان وهي 47 مقاطعة قبل حفل الافتتاح في 24 يوليو/تموز المقبل.

وقال التلفزيون الياباني إن اللجنة المنظمة تفكر في تقليص عدد الحضور في حفل انطلاق الشعلة في فوكوشيما إلى ألف شخص فقط بدلًا من 3 آلاف شخص.