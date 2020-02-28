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"البترول" تعلن تعريفة جديدة لاستخدام الشبكة القومية للغازات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:24 ص
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وزارة البترول
وزارة البترول
الفجر الاقتصادي
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اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020 ، عند 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.

كانت التعريفة قد تم خفضها إلى 29 سنتا لمدة عام مقابل 38 سنتا العام الأسبق.

وتأتى هذه الخطوة  ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرى بأسواق الغاز العالمية أخذا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول .

ووفقا للبيان، تهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة ، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول رفع اسعار الغاز الشبكة القومية للغازات

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