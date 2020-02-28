11 شائعة خطيرة.. هكذا تعاملت معهم الحكومة

نفت الحكومة المصرية عدد من الشائعات التي انتشرت في المجتمع خلال الأسبوع المنتهي، من خلال تقديم الأدلة القطعية على كذب تلك الشائعات بالتعاون مع الوزارات المختلفة.





توقف حركة المراكب النيلية

نفت وزارة الري، ما تردد من أنباء حول توقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر"، لأجل غير مسمى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر"، مُوضحةً أن المشروع ليس له أي تأثير سلبي على حركة المراكب النيلية بل يستهدف استعادة رونق الكورنيش ومجري نهر النيل، تزامنًا مع اتجاه الدولة نحو إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين.





تحديد سعر تذكرة المتحف المصري

نفت وزارة السياحة والأثار ما تردد من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر التذكرة، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقًا لما أعلنته الوزارة مسبقًا.





خصخصة مبنى ماسبيرو

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أ نه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، تواصل المركز مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لخصخصة مبنى "ماسبيرو".





وأوضحت أن "ماسبيرو" يعد أحد أهم المباني التاريخية للدولة، والتي لا يمكن المساس بها، مشيرة إلى تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءته والاستفادة من جميع الكوادر البشرية‪ ‬به.

غياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي نفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء حول غياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود، ما يعوق العمل بالمدابغ الجديدة، مؤكدة أنه لا صحة لغياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود.





وشددت على توافر المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وقواعد المعدات والماكينات وكافة الخدمات التي تعتمد عليها المصانع، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصناعة ودباغة الجلود في مصر وتحقيق نقلة نوعية وفارقة في هذا المجال.

نفوق المواشى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء، بشأن نفوق أعداد كبيرة من المواشي، نتيجة العجز الشديد في اللقاحات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من المواشي نتيجة وجود عجز فى اللقاحات البيطرية.

وأوضحت الوزارة، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مُجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لتحصين المواشي، مشيرة إلى تنظيم حملات دورية مخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ضد أي أوبئة أو أمراض، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية.

تقديم الامتحانات بالجامعات نفت وزارة التعليم العالي، ما تردد من أنباء حول اعتزامها تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم امتحانات الفصل الدراسى الثاني بأي من الجامعات المصرية، مُوضحةً أن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي.



3 شائعات تنفيها وزارة الصحة ونفت وزارة الصحة ما تردد حول وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف إجراءات الحجر الصحي بأي من الموانئ أو المطارات المصرية، مُشددةً على استمرار تشديد كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الركاب القادمين إلى مصر، والتعامل الفورى مع أي حالة مشتبه بإصابتها، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية مواطنيها وتأمين البلاد من الأمراض الوبائية.

كما نفت الوزارة، في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات.





وأكدت أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تمامًا من أي إصابات.





وشددت على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور، مُوضحةً أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.



ونفت أيضا ما تردد أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة فى الصيدليات، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تمامًا وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.



فصل مئات الأئمة كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، وأوضحت أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق.

تهجير أهالى العشوائيات

كما نفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريًا بمختلف المحافظات دون تعويضهم، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويض.





وأوضحت أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير).

