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لا تراجع ولا استسلام.. حرب نارية بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، لم يعد على رادار برشلونة فقط، لقد امتدت الأمر إلى ريال مدريد أيضًا.


وأوضحت عبر غلافها أن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة لن تكون مفروشة بالورود بسبب دخول ريال مدريد في صراع الحصول على خدماته.


وأكد التقرير أن الصفقة المفضلة لبرشلونة باتت مهددة بعدما قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التفكير في الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت الصحيفة أن برشلونة مصمم على تأمين ضم لوتارو مارتينيز لاعب إنتر، وتم عرض على النجم البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا بقيمة 7 ملايين يورو سنويًا.


وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عقبة خطيرة، وهي ريال مدريد إذ أنه على أتم الاستعداد للقيام بما يلزم لخطف النجم الأرجنتيني حيث يبحث لوس بلانكوس عن مهاجم جديد وخاصة أن توقيعه الصيفي لوكا يوفيتش لم يحقق ما كان متوقعًا منه.

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