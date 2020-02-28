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الاتحاد الأوروبي يحذر من الانزلاق إلى صراع دولي كبير بإدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:09 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التوترات في منطقة إدلب السورية قد تتصاعد إلى صراع دولي كبير، مضيفًا أن الكتلة ستدرس جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر، إن التصعيد المستمر حول ادلب - يحتاج إلى التوقف على وجه السرعة، محذرا من خطر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية مفتوحة، مضيفا "أنها تسبب أيضًا معاناة إنسانية لا تطاق وتعرض المدنيين للخطر".

وتابع قائلا: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى وقف التصعيد السريع والندم على كل الخسائر في الأرواح، سينظر الاتحاد الأوروبي في جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحه الأمنية، نحن على اتصال بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".

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الكلمات المفتاحية

روسيا وتركيا و سوريا تركيا و سوريا الاتحاد الأوروبي يحذر من الانزلاق إلى صراع دولي كبير في إدلب

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