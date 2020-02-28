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"مايك بينس": تهديد فيرس كورونا للولايات المتحدة لا يزال منخفضًا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:02 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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أوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن تهديد الفيروس التاجي للجمهور الأمريكي لا يزال منخفضًا، وأن البيت الأبيض بدأ مناقشات مع قادة الكونجرس الأمريكي حول مشروع قانون إضافي للإنفاق لمكافحة انتشار هذا المرض المعدي المميت، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف: "أفضل تقدير لدينا هو أن التهديد الذي يتعرض له الجمهور الأمريكي، لا يزال منخفضًا، في الأيام المقبلة، سنتأكد من استمرار استخدام الموارد الكاملة للحكومة الفيدرالية في مواجهة فيروس كورونا هنا في الوطن".

كما قال بينس، إنه يقود فرقة العمل التابعة للبيت الأبيض لمعالجة هذا المرض الفتاك، وسيعتمد علي وزير الصحة أليكس عازار باعتباره رئيسا لها.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تهديد كورونا للولايات المتحدة ضعيف

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