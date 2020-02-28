الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

تحدث روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن موعد عودة نجمه إدين هازارد لاعب ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق الملكي.

وكان هازارد قد تعرض لكسر بسيط في أسفل الساق اليمنى خلال مواجهة ليفانتي، رغم عودته للتو من الإصابة التي لحقت به في الكاحل أمام باريس سان الفرنسي منذ ثلاثة أشهر.

وقال مارتينيز لصحيفة (ماركا) الإسبانية: ’’لقد قمنا بالحديث مع هازارد ونتطلع إلى معرفة متى يمكنه العودة، شعر الجميع بخيبة أمل شديدة بسبب الإصابة.

وأكمل، يجب أن يتعايش اللاعب مع هذه الأشياء، في السنوات الثماني الماضية غاب عن عدد قليل من المبارايات.

وأكد مدرب منتخب بلجيكا، أنه مقتنع بأن هازارد سيعود قبل انتهاء آخر مباراة في الدوري وسيكون الأمر مهمًا بالنسبة لريال مدريد، لم يُطلب مني رأيًا بشأن ذلك ولكننا على اتصال بالخدمات الطبية لريال مدريد.