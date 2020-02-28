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رئيس الوزراء الياباني يتعهد بحماية الاقتصاد تزامنا مع انتشار فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باتخاذ كافة الخطوات السياسية الضرورية لمنع فيروس كورونا الجديد من توجيه ضربة قاسية لاقتصاد يتأرجح بالفعل على حافة الركود، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وذلك بالتزامن مع خوف المستثمرين من التراجع العالمي، كانت الأسهم العالمية، اليوم الجمعة، تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أعمق أزمة مالية في عام 2008، مما وضع صناع السياسة تحت الضغط لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة.

وقد أوضح "آبي"، أن الحكومة لديها احتياطيات كافية للاستفادة من الإنفاق الطارئ المتعلق بالوباء، مما يشير إلى أنه لا يرى حاجة فورية إلى تجميع حزمة إنفاق جديدة.

وقال "آبي" للبرلمان اليوم الجمعة، "لكنني أدرك الآراء التي تقول إن انتشار الفيروس قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد.. لذلك نحن نراقب التطورات بعناية".

وأضاف "إذا تغيرت التطورات، فسوف نضمن اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الفيروس من أن يصبح خطرًا سلبيًا كبيرًا على الاقتصاد الياباني".

وعلي صعيد أخر، قال مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة، إن تحركات السوق تعكس "الصدمة" من انتشار الفيروس، لكنه امتنع عن التعليق على تحركات السوق المحددة.

فقد انكمش الاقتصاد الياباني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من ست سنوات في الربع الأول من ديسمبر، حيث أضر الطلب العالمي الضعيف والزيادة المحلية في ضريبة المبيعات بالاستهلاك والإنفاق التجاري.

ويتوقع بعض المحللين، أن يتقلص الاقتصاد مرة أخرى في الربع الحالي وينزلق إلى الركود - ويعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا أمام البرلمان "إن الاقتصاد الياباني في وضع صعب للغاية".

وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك بي إن بي باريبا، إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض في الربع الحالي بمعدل سنوي يزيد على 2 في المائة إذا لم تستقر الظروف الاقتصادية في نهاية مارس.

وتابع قائلا: "يمكننا أن نرى تراجعا هائلا في الاستهلاك المرتبط بالخدمة لم نشهده من قبل" بعد أن طلب آبي من الشركات إلغاء الأحداث وإغلاق المدارس.

قد جمعت الحكومة اليابانية حزمة الإنفاق المالي في أواخر العام الماضي لمواجهة تأثير الطلب العالمي الضعيف، لكن يدعوا بعض مشرعي الحزب الحاكم إلى إنفاق جديد بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن الوباء.

بعد أن استهلك معظم ذخيرته، يبدو بنك اليابان عازفًا عن نشر حوافز إضافية - على الأقل في الوقت الحالي.

وقال غوشي كاتاوكا، أحد أكثر أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي حذرًا: "لا أعتقد أن البنك الياباني بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية للتخفيف النقدي استجابة لتفشي فيروس كورونا".

وقال للصحفيين أمس الخميس "نحتاج أولا إلى النظر في مدى خطورة تأثير الانتشار".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رئيس الوزراء الياباني يتعهد بحماية الاقتصاد

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