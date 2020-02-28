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القومي للمرأة: نسب ختان الإناث في انخفاض بسبب جهود الدولة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الجهود التي تبذل للقضاء على ظاهرة ختان الإناث زادت خلال الفترة الأخيرة، حيث أن وجود قانون لتجريم ختان الإناث خطوة هامة.

وأكد "صموئيل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن ختان الإناث جريمة في حق المرأة، منوها بأن نسبة الفتيات التي تجرى لهم عملية الختان انخفضت، وهذا يعني أن الجهود الموحدة لمواجهة الظاهرة أتت بنتيجة.

وأضاف عضو المجلس القومي للمرأة، أنه لابد أن تتشارك كل الجهات في مواجهة ختان الإناث، كاشفا أنهم التقوا بممثل النيابة العامة والذي أكد أن هناك أخبار ستصدر قريبا عن ندى ضحية الختان، منوها بأن يجب إجراء قياس للرأي العام عن النظرة لختان الإناث.
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ختان الإناث القومي للمرأة أخبار مصر

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