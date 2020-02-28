شركة مياه المنوفية تُطلق حملة "أعرف الصح"

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حملة توعوية تحت شعار "أعرف الصح"، والتى تهدف إلى خلق حلقة تواصل بين الشركة كمؤسسة خدمية، وبين الجماهير المتعاملين معها، من خلال نشر المعلومات لتصحيح عددٍ من المفاهيم الخاطئة التى قد تتداول بين المواطنين عن خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى، وتوضيح الحقائق والإجراءات المتبعة للوصول إلى خدمة أفضل.





وأكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تهدف دائما إلى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا محاربة الشائعات وتوضيح الحقائق أولاً بأول.





وأضاف: ترحب الشركة باستقبال شكاوى عملائها الكرام واستفساراتهم عبر قنوات التواصل المختلفة يومياً على مدار 24 ساعة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو التواصل عبر تطبيق"Whats app" على رقم 01220906668، أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة، أوالموقع الإليكترونى mcww.com.eg، والموبايل أبليكيشن ومنظومة الشكاوى CMS والمفعلة بجميع مراكز خدمة العملاء.





وأشار إلى أن الشركة أعدت "إنفوجراف"، لتوضيح عددٍ من المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين، ومنها استخدام الطلمبات الحبشية، وتغير لون المياه وتلوثها، وغير ذلك من المفاهيم الخاطئة.