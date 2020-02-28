Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد انطلاق الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمبارايات المؤجلة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:32 ص
Advertisements
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
تنطلق مبارايات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد أيام على أن تعلعب المواجهات المؤجلة قبل لعب الجولة الـ18.

مبارايات الدوري المصري الممتاز

وكشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد انطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستكون في الـ9 من مارس المقبل، بمباراة الإسماعيلي والجونة.

انطلاق الدوري المصري الممتاز

وتلعب مبارايات الدوري المصري الممتاز المؤجلة من الأسبوع الـ19 والـ20 وفق الموعد الذي ستحدده لجنة المسابقات لاحقًا، حسب الالتزامات القارية.

بداية مبارايات الدوري المصري الممتاز

وتبدأ مبارايات الدوري المصري الممتاز بلقاء طلائع الجيش وإنبي المؤجل من الأسبوع الـ19 في الـ5 من شهر مارس المقبل، لتجنيب الفريق البترولي من ضغط المبارايات.

مبارايات مؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز

وتلعب مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة في الدوري المصري الممتاظ في الـ14 من الشهر نفسه، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الـ7:30 مساءً.

الزمالك والمصري بمسابقة الدوري

وفيما يتعلق بمباراة الجولة الـ14 المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز  بين فريق الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، فسيتستضيفها "إستاد المكس"، في الأحد الـ15 من مارس في الـ7:30.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مبارايات الدوري الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ 41 دقيقة

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ يوم

أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

منذ ساعة و نصف

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الإعلان عن مواعيد مباريات الأهلي في ديسمبر (6 مؤجلات)

حسين الشحات مفاجأة الأهلي أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع المقاولون قبل موقعة القمة (فيديو)

"بتروسبورت" يحتضن مباراة الأهلي وإنبي

كورة ستار cool kora مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر رابط اون سبورت ماتش الزمالك متعدد الجودة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

10:28 ص

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

10:29 ص

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

07:08 ص

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status