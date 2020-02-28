موعد انطلاق الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمبارايات المؤجلة

تنطلق مبارايات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد أيام على أن تعلعب المواجهات المؤجلة قبل لعب الجولة الـ18.





مبارايات الدوري المصري الممتاز





وكشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد انطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستكون في الـ9 من مارس المقبل، بمباراة الإسماعيلي والجونة.





انطلاق الدوري المصري الممتاز





وتلعب مبارايات الدوري المصري الممتاز المؤجلة من الأسبوع الـ19 والـ20 وفق الموعد الذي ستحدده لجنة المسابقات لاحقًا، حسب الالتزامات القارية.





بداية مبارايات الدوري المصري الممتاز





وتبدأ مبارايات الدوري المصري الممتاز بلقاء طلائع الجيش وإنبي المؤجل من الأسبوع الـ19 في الـ5 من شهر مارس المقبل، لتجنيب الفريق البترولي من ضغط المبارايات.





مبارايات مؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز





وتلعب مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة في الدوري المصري الممتاظ في الـ14 من الشهر نفسه، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الـ7:30 مساءً.





الزمالك والمصري بمسابقة الدوري





وفيما يتعلق بمباراة الجولة الـ14 المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز بين فريق الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، فسيتستضيفها "إستاد المكس"، في الأحد الـ15 من مارس في الـ7:30.











