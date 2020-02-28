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حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:29 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب تصريحاته.


فينيسيوس صرح عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، أول أمس، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، متهمًا الحكام باتخاذ قرارات ضد الميرينجي عمد، حيث قال "الحكام يتعمدون اتخاذ قرارات ضدنا، دائمًا الوضع هكذا".


وأشارت بعض التقارير إلى أن فينيسيوس مهدد بالإيقاف عن مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي، عقب هجومه على الحكام.


وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي سوف يتجاهل تصريحات فينيسيوس، ولن يوقع على اللاعب أي عقوبة، مشيرة إلى أن مسؤولي "يويفا" يدركون أن كلمات اللاعب، جاءت بعد مباراة متوترة.


وكان قد شارك البرازيلي أساسيًا في مباراة أول أمس، وصنع هدف ريال مدريد الوحيد الذي سجله زميله إيسكو.

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