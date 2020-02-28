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سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:28 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تأكد بشكل رسمي، غياب نجم الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي، عن مواجهة الذهاب أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، والمقررة يوم السبت المقبل.


وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي يضع آمالاً عريضة على تواجد رمضان صبحي خلال المواجهة الحاسمة، إلا أن الجهاز الطبي حذر فايلر من التعجل بمشاركة اللاعب.


وتعرض رمضان صبحي لتمزق في العضلة الخلفية، ومن ثم فضل فايلر عدم الدفع باللاعب قبل إكتمال شفاؤه، خشية تجدد الإصابة مرة أخرى.


ويواصل رمضان صبحي تدرييباته التأهيلية من أجل اللحاق بلقاء العودة، حيث خاض برنامج علاجي في الجونة بمدينة الغردقة.


وكان رمضان صبحي قدر تعرض لإصابة قوية منذ شهر ديسمبر الماضي، أبعدته عن مباريات الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث شغل مركز الجناح الأيسر عدة لاعبين مثل جونيور أجايي ومحمود عبد المنعم كهربا.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت المقبل الموافق 29 فبراير، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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