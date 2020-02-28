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حديقة الحيوان: مباحثات لاستيراد أفيال من الهند وموزمبيق

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس حدائق حيوان مصر، إن أيام الجمعة والعطلات الرسمية تشهد حديقة الحيوان عدد أكبر من الزائرين، كاشفا أن هناك مباحثات تجرى حاليا مع الهند وموزمبيق لتديبر أفيال لوضعها في حديقة الحيوان.

وأشار "فؤاد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك زيارة مرتقبة من وفد بالاتحاد الأفريقي لتقييم الحديقة، منوها بأنه يعدون لعقد توأمة بين حديقة حيوان الجيزة وباريس.

وأضاف رئيس حدائق حيوان مصر، أن حديقة حيوان الجيزة تعد أقدم حديقة حيوان في أفريقيا، وثاني حديقة في العالم بعد حديقة لندن.
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الكلمات المفتاحية

حديقة الحيوان أفيال أخبار مصر

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