حديقة الحيوان: مباحثات لاستيراد أفيال من الهند وموزمبيق

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس حدائق حيوان مصر، إن أيام الجمعة والعطلات الرسمية تشهد حديقة الحيوان عدد أكبر من الزائرين، كاشفا أن هناك مباحثات تجرى حاليا مع الهند وموزمبيق لتديبر أفيال لوضعها في حديقة الحيوان.





وأشار "فؤاد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك زيارة مرتقبة من وفد بالاتحاد الأفريقي لتقييم الحديقة، منوها بأنه يعدون لعقد توأمة بين حديقة حيوان الجيزة وباريس.



