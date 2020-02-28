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شيرين رضا مطلوبة على جوجل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:13 ص
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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تصدرت النجمة شيرين رضا، مؤشرات موقع البحث الشهير جوجل وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال لقائها ببرنامج "بي ماي جيست" المذاع عبر فضائية روتانا مع الإعلامي بلال العربي.


حيث تحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بالرجال قائلة "بيخافوا يقربوا مني"، وأيضًا تحدثت عن علاقة نجلتها بوالدها عمرو دياب، مشيرة على عدم رضاها عن كونها ابنة عمرو دياب فهذا يعني أنها ستصنع كل شئ لكونها نجلة الهضبة.

 ذكر أن عُرض لـ شيرين رضا، مؤخرًا فيلم "رأس السنة" بصحبة عدد من النجوم من بينهم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبسمة، وأحمد مالك، وغيرهم.

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