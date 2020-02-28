ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات خلال حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 5932 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 184 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 11 دراجة نارية مخالفة، 58 مخالفة شروط الترخيص، 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.